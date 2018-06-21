22:49 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная Хорватии досрочно пробилась в 1/8 финала ЧМ-2018


Сборная Хорватии за тур до окончания турнира в группе С пробилась в плей-офф ЧМ-2018. Сегодня хорваты обыграли сборную Аргентины (3:0).

В составе победителей отличились Анте Ребич, Лука Модрич и Иван Ракитич. Хорватия с шестью очками лидирует в группе С и уже обеспечила себе место не ниже второго. У аргентинцев одно очко и третье место.

Завтра состоится еще один матч этой группы Нигерия - Исландия. У исландцев на данный момент одно очко, у нигерийцев - ноль.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Аргентина - Хорватия

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http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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