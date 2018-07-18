Сборная ЧМ по версии ESPN: без россиян, но с колумбийцем

ESPN в своем официальном Твиттере представил свой вариант символической сборной чемпионата мира-2018. В команде нет ни одного россиянина, но есть колумбийский защитник Йерри Мина.
Сборная выглядит следующим образом:
вратарь: Джордан Пикфорд (Англия).
защитники: Киран Триппьер (Англия), Йерри Мина (Колумбия), Люка Эрнандез, Рафаэль Варан (оба – Франция).
полузащитники: Филиппе Коутинью (Бразилия), Лука Модрич (Хорватия), Поль Погба (Франция).
нападающие: Кильян Мбаппе (Франция), Эден Азар, Ромелу Лукаку (оба – Бельгия).
Напомним, что Франция стала чемпионом мира, обыграв в финале Хорватию 4:2. Сборная Колумбии проиграла Англии в 1/8 финала, а Бельгия завоевала бронзовые медали турнира.
ESPN FC's 2018 World Cup Best XI.– ESPN FC (@ESPNFC) 17 июля 2018 г.
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- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Англии (футбол)
- Сборная Франции (футбол)
- Филиппе Коутинью
- Ромелу Лукаку
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Лука Модрич
- Эден Азар
- Сборная Колумбии (футбол)
- Рафаэль Варан
- Поль Погба
- Кильян Мбаппе
- Джордан Пикфорд
- Киран Триппьер
- Йерри Мина