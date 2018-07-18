Сборная ЧМ по версии ESPN: без россиян, но с колумбийцем

ESPN в своем официальном Твиттере представил свой вариант символической сборной чемпионата мира-2018. В команде нет ни одного россиянина, но есть колумбийский защитник Йерри Мина.

Сборная выглядит следующим образом:

вратарь: Джордан Пикфорд (Англия).

защитники: Киран Триппьер (Англия), Йерри Мина (Колумбия), Люка Эрнандез, Рафаэль Варан (оба – Франция).

полузащитники: Филиппе Коутинью (Бразилия), Лука Модрич (Хорватия), Поль Погба (Франция).

нападающие: Кильян Мбаппе (Франция), Эден Азар, Ромелу Лукаку (оба – Бельгия).

Напомним, что Франция стала чемпионом мира, обыграв в финале Хорватию 4:2. Сборная Колумбии проиграла Англии в 1/8 финала, а Бельгия завоевала бронзовые медали турнира.