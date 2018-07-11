19:58 11 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная Англии объявила стартовый состав на полуфинал ЧМ-2018


Сборная Англии объявила стартовый состав на матч полуфинала чемпионата мира-2018 против Хорватии, который состоится в "Лужниках". С первых минут встречу начнут нападающие Харри Кейн и Рахим Стерлинг.

Состав сборной Англии: Пикфорд - Уокер, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Янг - Лингард, Хендерсон, Алли - Кейн, Стерлинг.

Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 1/2 финала, анонс матча

Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское)

Хорватия - Англия
 

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