Сборная Англии объявила стартовый состав на полуфинал ЧМ-2018

Сборная Англии объявила стартовый состав на матч полуфинала чемпионата мира-2018 против Хорватии, который состоится в "Лужниках". С первых минут встречу начнут нападающие Харри Кейн и Рахим Стерлинг.
Состав сборной Англии: Пикфорд - Уокер, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Янг - Лингард, Хендерсон, Алли - Кейн, Стерлинг.
Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 1/2 финала, анонс матча
Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское)