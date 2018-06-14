Саудовская Аравия назвала состав на матч открытия ЧМ-2018 против России

Стал известен состав сборной Саудовской Аравии на матч открытия чемпионата мира-2018 против России. С первых минут на поле появится Осама Хавсави, для которого это 135-я игра в составе национальной команды.

Стартовый состав: Абдуллах Аль-Муайуф, Мохаммед Аль-Бураик, Осама Хавсави, Омар Хавсави, Ясир Аль-Шахрани, Абдуллах Отаиф, Салем Аль-Давсари, Салман Аль-Фарадж, Таисир Аль-Джассам, Яхья Аль-Шехри, Мохаммад Аль-Сахлави.

Запасные: Яссер Аль-Мосаилем, Мохаммед Аль-Оваис, Али Аль-Булаихи, Мансур Аль-Харби, Мотаз Хавсави, Хуссейн Аль-Мокахви, Абдуллах Аль-Хаибари, Мохаммед Канно, Абдулмалек Аль-Хаибри, Хаттан Бахбри, Фахаж Аль-Муваллад, Муханнад Ассири.