Сампаоли отказался называть состав сборной Аргентины на завтрашний матч

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли не стал называть состав команды на завтрашний матч группового турнира чемпионата мира-2018 против Хорватии. По словам специалиста, он еще не определился с тем, кого выпустит с первых минут. Перед стартовой игрой ЧМ-2018 против Исландии (1:1) он объявил состав команды практически за сутки.

- Не могу сообщить состав на завтрашний матч, поскольку решения еще нет. Мы думаем исключительно о победе, - цитирует ТАСС Сампаоли. - Чемпионаты мира всегда бывают непростыми, особенно для явных фаворитов, нам будет непросто завтра, потому что против нас выйдет восхитительная молодая команда. Постараемся показать интенсивный футбол с первых минут игры, чтобы погасить их настрой.

Аргентина – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 21 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)