Сами Хедира: "Я бы хотел, чтобы Лев остался в сборной Германии"

Полузащитник сборной Германии Сами Хедира заявил, что главный тренер национальной команды Йоахим Лев должен продолжить работу с бундестим, несмотря на провал на чемпионате мира-2018. Немцы заняли последнее место в группе и сложили полномочия чемпионов мира.

- Я бы хотел, чтобы Йоги остался. Вне сомнений, он способен и должен продолжать работу, - цитирует Marca Хедиру. - Но хочет ли он этого - уже его решение. На протяжении многих лет он отлично справлялся, привел в сборную много молодых игроков.

Напомним, что накануне старта мирового первенства в России Лев продлил со сборной контракт до 2022 года.

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