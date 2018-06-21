Сами Хедира: "Мы не знали, что сборная Мексики будет так играть"

Полузащитник сборной Германии Сами Хедира отметил, что команда сделала необходимые выводы после поражения в матче с командой Мексики (0:1) на чемпионате мира. Хавбек добавил, что на сборную Германии оказывается огромное давление из-за статуса действующих чемпионов мира.

- Мы не знали, что сборная Мексики будет так играть, это стало неожиданностью для нас, - цитирует ТАСС Хедиру. - Мы ждали от мексиканцев совсем иной игры, но теперь мы сделали выводы. Нам нужно знать, что соперник может играть иначе - с отличием от наших ожиданий.

Нашей команде нужно меньше терять мяч. Необходимо всей команде быть лучше и не допускать ситуации, как в предыдущей игре, чтобы оставаться как можно дольше в турнире.

Каждый хочет быть на нашем месте и достать нас, поэтому нам необходимо собраться и быть ближе друг к другу как в обороне, так и в и атаке.

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