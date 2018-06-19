Салах - в старте! Египет назвал состав на матч ЧМ-2018 с Россией

Сборная Египта назвала состав на матч группового турнира чемпионата мира-2018 против России. С первых минут на поле появится нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах. Форвард получил травму в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3) 26 мая и с тех пор на поле не появлялся, пропустив, в частности, первую игру ЧМ-2018 против Уругвая (0:1).

Стартовый состав сборной Египта: Эль-Шенави - Фатхи, Хегази, Габр, Абдельшафи - Эль-Нени, Хамед - Салах, Эль-Саид, Трезеге - Мохсен.

Россия - Египет: чемпионат мира, 19 июня 2018, анонс матча

Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)