Саид Эззатоллахи: "Опыт выступления в российской премьер-лиге помогает"

Полузащитник сборной Ирана Саид Эззатоллахи отметил, что выступления за российские профессиональные клубы, которые приобрели несколько иранских футболистов, положительно сказывается на игре всей национальной команды на чемпионате мира.

Эззатоллахи, права на которого принадлежат "Ростову", последние полгода провел в аренде в "Амкаре". Также в составе сборной Ирана на чемпионате мира выступают нападающий "Рубина" Сердар Азмун и защитник "Ахмата" Милад Мохаммади.

- Да, безусловно, опыт выступления в российской премьер- лиге, на российских стадионах, помогает нам сейчас демонстрировать хорошую игру за национальную сборную, - цитирует ТАСС . - Даже в матче с испанцами, несмотря на поражение (0:1), мы сумели сыграть хорошо. Плюс сумасшедшая поддержка наших болельщиков также помогала нам бороться до самого конца, жаль, что итоговый результат оказался таковым. Считаю, что в следующем матче мы сумеем сыграть еще лучше, чтобы одолеть Португалию.

Чемпионат мира организован очень хорошо, - заметил игрок. - К чемпионату было построено много современных стадионов, что пойдет на пользу и российской премьер-лиге.

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Сборная России на чемпионате мира по футболу