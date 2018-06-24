Садио Мане: "Надо отдать должное японцам, они отыгрались дважды"

Нападающий сборной Сенегала Садио Мане выразил мнение, что его команда была близка к победе над Японией в матче группового турнира чемпионата мира-2018. Сенегальцы дважды выходили вперед, японцы дважды сравнивали счет, встреча завершилась 2:2. Мане стал автором первого гола и был назван лучшим игроком матча.

- Если честно, мы разочарованы, так как могли выиграть, - цитирует "Р-Спорт" Мане. - Начали очень хорошо. Мы забили - они сравняли, а потом то же самое еще раз. Мы, кстати, создали достаточно очень опасных моментов. Теперь все будет решать третий матч в группе. Нужно отдать должное японцам, они отыгрались дважды.