Руслан Нигматуллин: "Завидую современному поколению футболистов, они играют на "Казань Арене"

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин считает, что благодаря чемпионату мира 2018 года дети из Казани смогут увлечься футболом. Экс-голкипер назвал "Казань Арену", которая примет матчи турнира, великолепным спортивным сооружением.

- К чемпионату в России построены и строятся красавцы-стадионы, - цитирует welcome2018.com Нигматуллина. - И, конечно, особняком стоит "Казань Арена" – великолепное спортивное сооружение. Я даже завидую современному поколению футболистов, которые имеют счастье выступать на таком стадионе.

Чемпионат мира даст детям Казани отличную возможность увидеть лучших футболистов и лучшие команды. И это будет огромной мотивацией, чтобы по-настоящему увлечься таким замечательным видом спорта, как футбол.

Напомним, на "Казань Арене" пройдут шесть матчей чемпионата мира, включая одну игру 1/8 финала и четвертьфинал турнира.