Нападающий "Мордовии" Руслан Мухаметшин стал послом волонтеров ЧМ-2018 в Саранске. Презентация 36-летнего игрока в качестве посла прошла на стадионе "Старт".

– Надеюсь, что мне удастся раскрыть возможности программы городских добровольцев, показать ее открытость и разнообразие, – цитирует Welcome2018 Мухаметшина. – Я перед каждой домашней игрой вижу, как ребята выкладываются по полной, улыбаются, рассаживают зрителей, рисуют аквагримом, проводят викторины, а ведь они старшеклассники. Это непросто, но они всегда так стараются. Мне кажется, именно этот опыт поможет им набраться большей уверенности и с легкостью помочь в проведении чемпионата мира по футболу в Саранске.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.