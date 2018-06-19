Россия выиграет у Египта и выйдет в плей-офф ЧМ. Прогноз Жириновского

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что сборная России с минимальным счетом победит Египет и сыграет вничью с Уругваем на чемпионате мира.



- Сборная России выиграет у египтян со счетом 1:0. А 25 июня сыграем вничью с Уругваем. Мы выйдем из группы, - приводит пресс-служба ЛДПР слова Жириновского.



19 июня в Санкт-Петербурге сборная России проведет матч второго тура группового турнира чемпионата мира против команды Египта. Россияне досрочно выйдут в плей-офф в случае победы.

Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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