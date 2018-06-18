15:20 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Россия сыграет в красном, Египет – в белом


ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018

Стала известна форма сборной России, в которой она сыграет в матче второго тура группового этапа чемпионата мира с Египтом. Полевые футболисты выйдут в красных футболках, вратарь – в зеленом свитере. Африканская команда наденет белые майки, а голкипер – синий свитер.

Матч Россия – Египет состоится во вторник, 19 июня, на стадионе "Санкт-Петербург". Начало – в 21.00 по московскому времени. 

Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)

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Сборная России на чемпионате мира по футболу

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Египет
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