Россия - Египет: Ахмед Фатхи обходит Иньесту по матчам за сборную

Защитник сборной Египта Ахмед Фатхи вышел в стартовом составе на матч группового турнира чемпионата мира-2018 против России. Для него эта игра стала 129-й, по данному показателю он обходит, в частности, испанца Андреса Иньесту, делит 89-е место в мире с датчанином Петером Шмайхелем и венесуэльцем Хуаном Аранго.

Рекорд сборной Египта и всего мира принадлежит Ахмеду Хассану - 184 матча с 1995 по 2012 год.

Среди россиян первое место занимает Сергей Игнашевич, для которого сегодняшняя игра стала 124-й.