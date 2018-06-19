21:04 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Россия - Египет: Ахмед Фатхи обходит Иньесту по матчам за сборную


Защитник сборной Египта Ахмед Фатхи вышел в стартовом составе на матч группового турнира чемпионата мира-2018 против России. Для него эта игра стала 129-й, по данному показателю он обходит, в частности, испанца Андреса Иньесту, делит 89-е место в мире с датчанином Петером Шмайхелем и венесуэльцем Хуаном Аранго

Рекорд сборной Египта и всего мира принадлежит Ахмеду Хассану - 184 матча с 1995 по 2012 год.

Среди россиян первое место занимает Сергей Игнашевич, для которого сегодняшняя игра стала 124-й. 

Россия - Египет

 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Египет
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