21:02 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Россия - Египет: 38-летний Игнашевич проводит 124-й матч за сборную и обходит Тьерри Анри


Защитник сборной России  Сергей Игнашевич вышел в стартовом составе в матче группового турнира чемпионата мира-2018 против Египта. Для 38-летнего футболиста это 124-й матч в составе национальной команды. По данному показателю Игнашевич с большим отрывом лидирует, в том числе с учетом советской истории. У занимающего второе место Виктора Онопко 113 игр (109 - за Россию, 4 - за СНГ), у Олега Блохина - 112 (все - за сборную СССР).

Во всем мире Игнашевич делит 120-е место по играм за сборную с румыном Георге Хаджи, мексиканцем Карлосом Сальсидо, чехом Петром Чехом и эстонцем Рагнаром Клаваном. В сегодняшней игре он обошел, в частности, чемпиона мира и Европы в составе сборной Франции Тьерри Анри.

Россия - Египет

 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Египет
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