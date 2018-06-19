Росавиация подтвердила нарушение работы двигателя у самолета сборной Саудовской Аравии

Росавиация подтвердила инцидент с самолетом, на котором сборная Саудовской Аравии добиралась из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону на матч 2-го тура группы А с Уругваем (среда, 20 июня, 18.00 по Москве). При заходе на посадку у воздушного судна загорелся один из двигателей, но, несмотря на это, лайнер успешно приземлился.

"Самолет А-319 авиакомпании "Россия", экипаж которого выполнял рейс по маршруту Санкт-Петербург – Ростов-на-Дону благополучно приземлился в Ростове-на-Дону в 21:03 мск. На борту самолета находились члены официальной делегации и футбольной команды Королевства Саудовской Аравии. При заходе на посадку произошло событие, связанное с нештатным режимом работы одного из двух маршевых двигателей, сопровождавшееся выбросом пламени из реактивного сопла.

При этом, по объяснениям членов летного экипажа, изменений параметров работы двигателя, требовавших его отключения, на приборах в кабине экипажа не отмечалось. Сигнализация о пожаре двигателя не срабатывала, система пожаротушения двигателя не применялась ни в автоматическом ни в ручном режиме. Экипаж самолета произвел посадку при двух работающих двигателях и самостоятельно зарулил к месту стоянки. Пассажиры по трапу аэропорта покинули борт самолета в обычном режиме. Безопасности полета ничего не угрожало", – сообщили "Интерфаксу" в Росавиации.

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