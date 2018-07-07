02:48 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Ромелу Лукаку: "Пока у сборной Бельгии все хорошо, я счастлив"


Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку после победы над Бразилией в 1/4 финала чемпионата мира-2018​ (2:1) признался, что испытывает счастье, когда команда выигрывает.

- Всегда много взлетов и падений, - цитирует "Р-Спорт" Лукаку. - Я много работаю и полностью концентрируюсь на том, что делаю. Знаю, что пока продолжаю трудиться, дела будут идти в гору. Сейчас все хорошо не только для меня, но и для всей команды. Пока у моей команды все хорошо, я по-настоящему счастлив.

Бразилия - Бельгия

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https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180707/1139040883.html

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