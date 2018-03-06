Ролик о 100 днях до ЧМ-2018 с участием Путина был снят с первого дубля

Пресс-секретарь Президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что идея ролика, в котором глава государства и руководитель ФИФА Джанни Инфантино чеканят мяч, принадлежит международной организации. Видео посвящено 100 дням до старта чемпионата мира-2018.

- Моментально, – приводит "Лайф" ответ Пескова на вопрос о том, как был снят момент с участием Путина.

- Тренировался ли Путин специально перед съемкой?

- Все мальчишки играли в футбол. Президент в детстве, наверное, играл. По мере приближения мундиаля футбол становится все более популярным, стремительно вторгается в нашу жизнь. 100 дней до чемпионата мира – всегда важная веха для ФИФА. Они посчитали необходимым для популяризации сделать (ролик. – Прим. "СЭ").

Напомним, матчи чемпионата мира пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Матч открытия мирового первенства между сборными России и Саудовской Аравии пройдет в Москве на стадионе "Лужники" 14 июня.

100 дней до приказа. О готовности стадионов ЧМ-2018