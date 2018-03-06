Ролик о 100 днях до ЧМ-2018 с участием Путина был снят с первого дубля

Пресс-секретарь Президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что идея ролика, в котором глава государства и руководитель ФИФА Джанни Инфантино чеканят мяч, принадлежит международной организации. Видео посвящено 100 дням до старта чемпионата мира-2018.
- Моментально, – приводит "Лайф" ответ Пескова на вопрос о том, как был снят момент с участием Путина.
- Тренировался ли Путин специально перед съемкой?
- Все мальчишки играли в футбол. Президент в детстве, наверное, играл. По мере приближения мундиаля футбол становится все более популярным, стремительно вторгается в нашу жизнь. 100 дней до чемпионата мира – всегда важная веха для ФИФА. Они посчитали необходимым для популяризации сделать (ролик. – Прим. "СЭ").
Напомним, матчи чемпионата мира пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Матч открытия мирового первенства между сборными России и Саудовской Аравии пройдет в Москве на стадионе "Лужники" 14 июня.
100 дней до приказа. О готовности стадионов ЧМ-2018
#ЧМ2018: остается всего 💯 дней до старта!🙌🙌🙌 pic.twitter.com/gszN468RJR– Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 6 марта 2018 г.
Дополнительная информация
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1095432/s_piervogho_dublia_pieskov_rasskazal_o_siomkie_rolika_k_chm-2018_s_uchastiiem_putina