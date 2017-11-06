Рокки рассудит Хорватию и Грецию, Чакыр - Швецию и Италию

УЕФА на своем официальном сайте назвал имена арбитров, которые будут обслуживать стыковые матчи за право попасть на ЧМ-2018. Первую встречу между сборными Северной Ирландии и Швейцарии в Белфасте обслужит румынская бригада во главе с Овидиу Хацеганом. В этот же день, 9 ноября, сыграют в Загребе Хорватия и Греция. Их рассудят итальянские арбитры во главе с Джанлукой Рокки.

Матч между Швецией и Италией, который состоится 10 ноября, обслужит турецкие судьи во главе с Джюнейтом Чакыром, а игру между Данией и Ирландией 11 ноября – сербские рефери с Милорадом Мажичем во главе.