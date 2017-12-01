Роберто Мартинес: "Матч со сборной Англии на ЧМ-2018 будет для меня особенным"

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес отметил, что матч с Англией в группе чемпионата мира-2018 будет для него особенным. Он также добавил, что его команде достались непростые соперники – Панама, Тунис и Англия.

– Я почти 21 год провел в английском футболе и в Англии, поэтому для меня встреча с англичанами особенная, – приводит пресс-служба ФИФА слова Мартинеса. – Теперь надо хорошо подготовиться. У нас непростая группа.

Итоги жеребьевки ЧМ-2018 // Чемпионат мира-2018. Календарь матчей группового турнира