Роберто Мартинес: "Дешам похвалил Вильмотса? И правильно сделал!"

Главный тренер сборной Бельгии не обиделся на фразу Дидье Дешама о том, что успех бельгийцев стал возможен во многом благодаря бывшему тренеру "красных дьяволов" Марку Вильмотсу.

- Полностью согласен, Вильмотс проделал отличную работу. И когда ты приходишь в команду, то в первую очередь сохраняешь все лучшее, что сделал предшественник.



Думаю, победой над Бразилией мы поблагодарили Вильмотса – ведь помните, в 2002 году его гол в ворота бразильцев был отменен? (В 1/8 финала Бельгия проиграла 0:2, а мяч Вильмотса ошибочно не был засчитан - Прим. "СЭ"). (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)



Франция - Бельгия: чемпионат мира по футболу, 10 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское)

Дешам уколол Мартинеса перед полуфиналом ЧМ-2018 //

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь