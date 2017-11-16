Рикардо Гарека: "Работа психолога сборной Перу очень важна"

Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека после победы над Новой Зеландией (2:0) и выхода на чемпионат мира-2018 отметил, что психолог команды проделал большую работу. Также он поздравил всех жителей страны с выходом в финальную стадию мирового первенства.

– Мы испытали огромные эмоции от поддержки всего перуанского народа, – цитирует пресс-служба команды Гареку. – В каждой стране, где мы играли, нас поддерживали, поэтому было бы очень больно разочаровать таких фанатов.

Изменения в команде произошли в связи с проведенным нами анализом, мы знаем, что можем рассчитывать на каждого игрока, вызываемого в сборную Перу. Я убежден, что в нашей стране есть много сильных игроков. Работа Марсело Маркеса (психолог команды. – Прим. "СЭ") была очень важна.

Поздравляю каждого жителя Перу, потому что уверен, что сейчас все празднуют выход на чемпионат мира.

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