Ригони - о выходе на ЧМ-2018: "Горд быть частью этой команды"

Полузащитник "Зенита" и сборной Аргентины Эмилиано Ригони заявил, что он горд быть частью состава, который вышел в финальную стадию чемпионата мира 2018 года. В заключительном матче альбиселесте на выезде обыграли Эквадор (3:1) и заняли третье место в южноамериканском отборочном турнире, которое гарантирует прямую путевку на турнир в России.

Отметим, что Ригони попал в заявку на матч с эквадорцами, но на поле не появился.

- Горд быть частью этой команды! Вперед, Аргентина, - написал в Инстаграме Ригони.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России.

Orgulloso de pertenecer a este grupo ! VAMOS ARGENTINA CARAJO!! 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 Публикация от Emi Rigoni (@emirigoni) Окт 10 2017 в 8:11 PDT

Месси выписал Аргентине билеты в Россию