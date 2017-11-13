Раздевалка хорватов после выхода на чемпионат мира-2018. Фото

В воскресенье сборная Хорватии в ответном стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сыграла вничью с Грецией (0:0) и вышла в финальную часть турнира. В первой игре хорваты были сильнее – 4:1.

Предстоящий чемпионат мира в России станет пятым для Хорватии. В 1998 хорваты стали бронзовыми призерами ЧМ во Франции.

После матча официальный Твиттер сборной опубликовал фотографию всей команды и тренерского штаба.

– Россия, мы идем! – говорится в сообщении.