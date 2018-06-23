Рамзан Кадыров присвоил Салаху звание почетного гражданина Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил форварду сборной Египта Мохамеду Салаху звание почетного гражданина Чечни. Об этом он написал в своем канале на Telegram.



"Мохаммад Салах - Почетный гражданин Чеченской Республики! Именно так! Этой ночью я подписал Указ о присвоении великому футболисту, члену сборной Египта и "Ливерпуля" высокого звания. На торжественном ужине, который дал в честь сборной Египта, я вручил Мохаммаду Салаху копию Указа и нагрудный значок. Это заслуженное звание!", - написал Кадыров.

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