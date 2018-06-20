04:31 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Радимов напомнил о сравнении Египта с колхозом


Экс-полузащитник сборной России Владислав Радимов после победы над Египтом в матче чемпионата мира-2018​ (3:1) вспомнил про свое сравнение египетской команды с колхозом. 6 июня во время товарищеской встречи Бельгии с Египтом (3:0) экс-футболист написал: "И мы этот колхоз не обыграем, думаете?"

"То есть вопросы по матчу Россия - Египет про колхоз еще имеются?! И кто-то извиняться просил?" - написал Радимов.

Россия – Египет

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Египет - 3:1
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