Радимов напомнил о сравнении Египта с колхозом

Экс-полузащитник сборной России Владислав Радимов после победы над Египтом в матче чемпионата мира-2018​ (3:1) вспомнил про свое сравнение египетской команды с колхозом. 6 июня во время товарищеской встречи Бельгии с Египтом (3:0) экс-футболист написал: "И мы этот колхоз не обыграем, думаете?"

"То есть вопросы по матчу Россия - Египет про колхоз еще имеются?! И кто-то извиняться просил?" - написал Радимов.

То есть вопросы по матчу Россия-Египет про колхоз ещё имеются?! И кто-то извиняться просил ?-))) – Владислав Радимов (@radimov02) 20 июня 2018 г.

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