Радамель Фалькао: "Судья свистел в пользу Англии"

Лидер сборной Колумбии нападающий Радамель Фалькао раскритиковал работу арбитра из США Марк Гейгер в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018​ с Англией. "Три льва" одержали победу в серии пенальти – 4:3 после того, как 120 минут завершились со счетом 1:1.

- Было много спорных ситуаций, которые арбитр трактовал в пользу Англии, – сказал Фалькао. – Может, дело в том, что он говорит с англичанами на одном языке? Такое судейство – печаль для нас. Но понятно, что виноваты сами. (Вячеслав КОРОТКИН)

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