Радамель Фалькао: "Матч плей-офф с Англией - это, о чем каждый мечтает с детства"

Нападающий сборной Колумбии Радамель Фалькао на пресс-конференции, посвященной завтрашнему мачту против Англии в рамках 1/8 финала чемпионата мира, выразил надежду, что Колумбия пройдет как можно дальше, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

- Завтрашний матч - это то, о чем каждый из нас мечтал с самого детства, с мальчишества. Будет тяжело, на нас лежит высокая ответственность, но мы должны просто получать удовольствие от игры, и тогда все может получиться. Мы мечтаем забраться как можно дальше. Первый матч с Японией не удался, но потом дела пошли на лад. И надо просто продолжать в том же духе.

- Многие фавориты уже вылетели. Вас это не пугает? Или фаворит - Англия?

- Результаты матчей показывают, что той разницы, которая была между ведущими сборными и остальными, уже не столь высока. В Англии верят, что их команда сильнее. В Колумбии иное мнение. Игра покажет.

- Вы недолго, но играли в "МЮ" и "Челси". Почему у вас не получилось в Англии?

- Да, блеснуть у меня там не получилось, но это уже в прошлом. Сейчас у меня все нормально. Я и все мои партнеры готовы отдать все, чтобы пройти дальше.

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