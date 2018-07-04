Радамель Фалькао: "Хамес? Он очень расстроен"

Лидер сборной Колумбии нападающий Радамель Фалькао рассказал, что хавбек Хамес Родригес​ очень расстроен после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Англии. "Три льва" одержали победу в серии пенальти – 4:3 после того, как 120 минут завершились со счетом 1:1.

– У нас было преимущество после того, как сравняли счет, но не воспользовались им, – сказал Фалькао. – Как Хамес? Он очень расстроен. Как и все мы. (Вячеслав КОРОТКИН)

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ