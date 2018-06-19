08:58 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Пьяных британских фанатов-дебоширов привлекли к административной ответственности

Болельщик сборной Англии. Фото "СЭ"
Болельщик сборной Англии. Фото "СЭ"

Двух пьяных фанатов сборной Англии, задержанных в Ельце, привлекли к административной ответственности. По информации УТ МВД России по ЦФО, они ехали на поезде из Москвы в Волгоград на матч чемпионата мира против Туниса (2:1).

Первый болельщик, находившийся в нетрезвом состоянии разбил стекло двери вагона. Ему оказали медицинскую помощь, но от госпитализации он отказался.

Второй британец пытался выйти из поезда, сопротивлялся другим фанатам и не реагировал на требования полицейских.

Матч Англии и Туниса прошел 18 июня в Волгограде в присутствии 41 064 зрителей.

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