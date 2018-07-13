16:38 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Путин в день финала ЧМ-2018 встретится с президентами Франции и Хорватии

Владимир ПУТИН во время церемонии открытия ЧМ-2018. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Владимир ПУТИН во время церемонии открытия ЧМ-2018. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Президент России Владимир Путин проведет ряд встреч с лидерами зарубежных государств, которые прибывают на финал чемпионат мира-2018.

14 июля Путин пообщается с лидером Палестины Махмудом Аббасом, с которым обсудит ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе ситуацию с переносом Посольства США в Иерусалим.

Далее в графике главы российского государства контакты с лидерами Габонской Республики, Молдавии, Судана, премьером Венгрии.

15 июля президент России посетит церемонию символической передачи Катару полномочий на проведение чемпионата мира в 2022 году, пообщается с главой ФИФА Джанни Инфантино и проведет отдельные переговоры с главами стран, вышедшими в финал, - президентом Франции Эмманюэлем Макроном и лидером Хорватии Колиндой Грабар-Китарович.

Также 15 июля Владимир Путин встретится с главой МОК Томасом Бахом.

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
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https://life.ru/t/%D1%87%D0%BC2018/1134585/putin_v_dien_finala_chm-2018_vstrietitsia_s_makronom_i_priezidientom_khorvatii

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