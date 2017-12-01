Путин приехал на жеребьевку чемпионата мира-2018. Видео

Президент России Владимир Путин приехал на жеребьевку чемпионата мира-2018. Подтверждающая это видеозапись была опубликована в Твиттере журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова.
Напомним, что жеребьевка состоится сегодня в Государственном кремлевском дворце, ее начало – в 18.00 по московскому времени. Вести церемонию будут бывший футболист сборной Англии Гари Линекер и российская телеведущая Мария Командная.
Жеребьевка чемпионата мира-2018. Live!
Путин приехал в Кремль на футбол: Президент примет участие в жеребьевке ЧМ-2018 и встретится со звездами мирового футбола pic.twitter.com/SIVCa3UGpS– Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 1 декабря 2017 г.