"Птичка" Джаки и Шачири. Игроки Швейцарии показывали флаг Албании в матче с Сербией

Полузащитники сборной Швейцарии Гранит Джака и Джердан Шачири после голов в ворота Сербии в матче группового турнира чемпионата мира-2018 (2:1) изображали руками жест, напоминающий орла с флага Албании.

Джака – швейцарский футболист косоварского происхождения. Родители Шачири – тоже косовские албанцы, переехавшие из бывшей Югославии в начале девяностых. Шачири вышел на матч в бутсах с флагами Швейцарии и республики Косово, независимость которой Сербия не признает.

Гол Шачири на 90-й минуте стал победным, он был признан лучшим игроком матча.

22 июня. Калининград. Сербия - Швейцария - 1:2. Автор первого гола в воорота сербров Гранит ДЖАКА (справа). Фото REUTERS

Трансляция матча Сербия – Швейцария

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