Президент Перу пообещал, что Герреро будет судиться с CAS в федеральном суде Швейцарии

Президент Перу Мартин Вискарра выразил возмущение решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) продлить дисквалификацию форварда перуанской сборной Паоло Герреро до 14 месяцев. Изначально 34-летний нападающий был отстранен с осени прошлого года на 12 месяцев, затем срок уменьшили до полугода, и он смог сыграть за "Фламенго", а также должен был поехать на ЧМ-2018 со сборной Перу, однако после апелляции ВАДА дисквалификацию продлили.

– Герреро и его адвокаты обратятся в швейцарский федеральный суд, поскольку CAS не соблюдал судебную процедуру и принял несправедливое решение, – цитирует AFP Вискарру. – Посольство Перу в Швейцарии поддержит сторону Герреро в суде, чтобы решение CAS было отменено.