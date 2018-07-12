Президент Хорватии посетит финал ЧМ-2018

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович посетит финал чемпионата мира-2018, в котором сборная ее страны встретится с командой Франции.
- Президент Республики Хорватия Колинда Грабар-Китарович будет присутствовать на финальном матче ЧМ-2018, в котором хорватская футбольная сборная будет играть против французской команды, - цитирует РИА Новости представителя администрации президента Хорватии. - За встречей она будет следить из VIP-ложи. Информацией об условиях перелета президента Грабар-Китарович пока не располагаем.
Сборная Хорватии в финале чемпионата мира сыграет с Францией (15 июля, "Лужники").
Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)
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Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180712/1139263668.html