Президент Боливии будет болеть за сборную России в матче с Саудовской Аравией

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что будет болеть за сборную России в матче чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии. Сегодня он выступил на площадке Международного дискуссионнного клуба "Валдай".

- Завтра я буду болеть за Россию, - приводит ТАСС слова Моралеса.

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00

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Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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