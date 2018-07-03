Посольство - перед матчем 1/8 финала ЧМ-2018: Швеция и Швейцария - разные страны

Посольство Швеции в США в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира против Швейцарии сделала специальную картинку-памятку для болельщиков, которые путают две страны.

"Мы две разные страны!" – говорится в уведомлении, к которому приложена географическая карта с расположением обеих стран, а также их флаги и отличительные особенности.

​В частности, на карте Швеции изображены медаль Нобелевской премии, викинг, однополая пара, шведские фрикадельки. На карте Швейцарии нарисованы золотые слитки и мешки с деньгами, которые символизируют банки, а также часы и сыры.