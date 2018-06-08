Посол Нигерии заявил, что в России нет расизма

Посол Нигерии в России Стив Дэвис Угба выразил уверенность, что в стране нет проблемы расизма, и посоветовал всем болельщикам приехать на чемпионат мира и убедиться лично.

- Возможно, 20 лет назад в России была эта проблема, но общество серьезно развилось за это время, - цитирует ТАСС посла. - У меня нет страха, и я не боюсь ходить по улицам России сейчас. Уровень безопасности, который я увидел в этой стране, дает мне уверенность, что Россия - отличная страна для темнокожих людей. За границей есть неправильное восприятие России, особенно по отношению к проблеме расизм". Моя дочь говорит, что Москва безопаснее, чем США. Это дело личного опыта, и надо каждому самому понимать уровень безопасности. Я советую всем приехать в Россию и лично убедиться, что здесь нет опасности, а не доверять слухам.

Напомним, что сборная Нигерии сыграет на чемпионате мира в группе D, где встретится с командами Хорватии (16 июня), Исландии (22 июня) и Аргентины (26 июня).

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