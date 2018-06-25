Посол Египта: "Впечатлен организацией ЧМ-2018"

Посол Египта в России Ихаб Наср признался, что был впечатлен подготовкой ЧМ-2018 в России. Он также добавил, что мероприятие прекрасно организовано.

- Я имел возможность наблюдать, как российское правительство готовилось к чемпионату мира, и я был впечатлён, - приводит слова Насра RT. - Инфраструктура, стадионы, аэропорты, дороги – всё прекрасно. Усилия российских друзей впечатляют. Поздравляю с такой отличной организацией! Мне особенно нравится, что множество египтян получили возможность оценить красоты России, не только Москву и Санкт-Петербург. Сюда приехало около трёх тысяч египетских болельщиков.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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