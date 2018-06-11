Посол Аргентины в России мечтает увидеть противостояние Месси и Акинфеева в финале ЧМ-2018

Посол Аргентины в РФ Рикардо Лагорио назвал вратаря и капитана сборной России Игоря Акинфеева одним из лучших голкиперов мира. Также он позитивно отозвался о Бронницах, где сборная его страны будут жить во время чемпионата мира-2018.

– Финал Аргентина – Россия вполне возможен, почему нет? Я видел товарищескую игру сборных России и Аргентины в "Лужниках" и могу сказать, что у вас просто отличный вратарь – один из лучших в мире, – цитирует ТАСС Лагорио. – Было бы очень здорово еще раз увидеть противостояние Месси и Акинфеева уже на чемпионате мира.

Футболисты сборной Аргентины очень счастливы в России. Бронницы – отличное место, нас очень хорошо здесь встретили. Мы начинаем свой путь, и надеюсь, что мы будем здесь до самого финала.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.

Сборная Аргентины на мировом первенстве сыграет в группе D, где ее соперниками будут Исландия (16 июня, Москва, "Спартак"), Хорватия (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерия (26 июня, Санкт– Петербург).

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