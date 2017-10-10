Португалия напрямую вышла на ЧМ-2018, Швейцария сыграет в стыках

Сборная Португалии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 одержала победу над Швейцарией – 2:0.

Счет был открыт на 41-й минуте благодаря автоголу Йоана Джуру, который срезал мяч в свои ворота. На 57-й минуте нападающий Андре Силва увеличил преимущество в счете, замкнув передачу Жоау Моутинью.

Отметим, что в стартовом составе Швейцарии вышел бывший полузащитник ЦСКА Стивен Цубер. Хавбек отыграл 66 минут, после чего был заменен на Блерима Джемаили.

Благодаря этой победе сборная Португалии заняла первое место в группе B, которое гарантировало ей прямой выход на чемпионат мира-2018. Швейцарцам, расположившимся на второй строчке, предстоит провести стыковые матчи.

Венгрия в заключительной встрече обыграла Фарерские острова – 1:0. Единственный гол был забит на 81-й минуте, автором которого стал нападающий Даниэль Беде. Бывший полузащитник "Анжи" и "Динамо" Балаж Джуджак провел полный матч.

Сборная Латвии разгромила Андорру – 4:0. В составе латышей забитыми мячами отличились Давис Икауниекс, Игорь Тарасов и Валерий Шабала, оформивший дубль. Бывший вратарь "Москвы" Андрей Ванин, вышедший в стартовом составе, провел игру целиком.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Европа

Группа B

Португалия - Швейцария - 2:0 (1:0)

Голы: Джуру, 41 - в свои ворота (1:0). Андре Силва, 57 (2:0).

Португалия: Руй Патрисиу, Седрик Суариш, Пепе, Жозе Фонти, Элизеу (Антунеш, 68), Бернарду Силва, Жоау Моутинью, Виллиам Карвалью, Жоау Мариу (Данилу Перейра, 90+1), Криштиану Роналду, Андре Силва (Андре Гомиш, 75).

Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Джуру, Шер, Родригес, Фройлер (Закария, 46), Джака, Джемаили (Цубер, 66), Шачири, Мехмеди (Эмболо, 66), Сеферович.

Предупреждения: Фройлер, 27. Элизеу, 45+1. Закария, 69.

Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).

10 октября. Лиссабон. Стадион Estadio da Luz.

Венгрия - Фарерские острова - 1:0

Гол: Беде, 81.

Венгрия: Гулачи, Кадар, Гузмич, Сабо, Фиола, Джуджак, Штибер (Д.Надь, 66), Паткаи, А.Надь, Уграи (Шоллои, 89), Эппель (Беде, 46).

Фарерские острова: Нильсен, Нес, Грегерсен, Бальдвинссон, Фере (Ольсен, 88), Йоенсен, Йонссон, Беньяминсен (Ханссон, 66), Ватхамар, Эдмундссон, Серенсен (Бартальстову, 73).

Предупреждения: Беньяминсен, 18. Серенсен, 57. Бальдвинссон, 62. Йоенсен, 85. А.Надь, 90+2.

Судья: Рейншрейбер (Израиль).

10 октября. Будапешт. Стадион Groupama Arena.

Латвия - Андорра - 4:0 (2:0)

Голы: Икауниекс, 11 (1:0). Шабала, 19 (2:0). Шабала, 59 (3:0). Тарасов, 63 (4:0).

Латвия: Ванин, Соловьев, Габов (А.Вишняков, 65), Дубра, Колесов, Тарасов, Клюшкин (Улимбашев, 81), Индранс, Торрес, Шабала, Икауниекс (Ульдрикис, 71).

Андорра: Гомес, Лима, М.Гарсиа, Х.Рубио, Лловера, Виейра (Риера, 87), Пуйоль, Э.Гарсиа, Ребес, Алаэс (Хули Санчес, 83), Клементе (Мартинес, 63).

Предупреждения: Лима, 55. Э.Гарсиа, 55. Торрес, 68. Ульдрикис, 80.

Судья: Кристофферсен (Дания).

10 октября. Рига. Стадион Skonto.

Турнирная таблица здесь