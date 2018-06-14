Поможет ли Роналдо Смолову? Футболисты пообщались перед матчем Россия - Саудовская Аравия

Бывший игрок сборной Бразилии Роналдо перед матчем открытия чемпионата мира-2018 Россия - Саудовская Аравия пообщался с полузащитником сборной России Денисом Черышев. Игроков объединяет то, что они ранее выступали за "Реал". Кроме того, Роналдо поговорил с форвард россиян Федором Смоловым.
Роналдо настраивает участников матча открытия #ЧМ2018 на яркий, результативный футбол😉👍#RUSKSA pic.twitter.com/hdZXrlUMIy– Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 14 июня 2018 г.
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