17:48 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Поможет ли Роналдо Смолову? Футболисты пообщались перед матчем Россия - Саудовская Аравия


Бывший игрок сборной Бразилии Роналдо перед матчем открытия чемпионата мира-2018 Россия - Саудовская Аравия пообщался с полузащитником сборной России Денисом Черышев. Игроков объединяет то, что они ранее выступали за "Реал". Кроме того, Роналдо поговорил с форвард россиян Федором Смоловым.

Россия - Саудовская Аравия

 

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