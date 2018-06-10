Полузащитник сборной Саудовской Аравии получил травму перед матчем с Россией

Сборная Саудовской Аравии провела тренировку на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге. В конце занятия полузащитник команды Мохамед Кану получил повреждение кисти, сообщает ТАСС.

Степень серьезности травмы и сроки восстановления пока неизвестны.

Сборная Саудовской Аравии – соперник России по группе A на чемпионае мира-2018. Команды встретятся в матче-открытии турнира, который состоится 14 июня в Москве на стадионе "Лужники". Также аравийцы встретятся с Уругваем (20 июня, Ростов-на-Дону) и Египтом (25 июня, Волгоград).

Мировое первенство пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

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