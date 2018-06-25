05:15 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Польша первой из европейских сборных лишилась шансов на плей-офф ЧМ-2018


Сборная Польши в воскресенье, 24 июня проиграла сборной Колумбии (0:3) в матче чемпионата мира-2018. Команда лишилась шансов на попадание в плей-офф турнира. У Польши нет очков после двух туров, у Колумбии - 3, у Сенегала и Японии - по 4.

Поляки первыми из европейцев лишились шансов на выход в 1/8 финала. Всего на турнире 14 команд, представляющих УЕФА. Участниками плей-офф ранее сталии сборные России, Франции, Хорватии, Англии и Бельгии. Продолжают борьбу команды Испании, Португалии, Дании, Исландии, Швейцарии, Сербии, Швеции и Германии.

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