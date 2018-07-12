Поль Погба: "У хорватов нет звезд на футболках, они хотят получить одну. У меня есть, но не я ее заработал. Мы хотим добыть свою"

Полузащитник сборной Франции Поль Погба заявил, что команда хочет выиграть собственный чемпионат мира, а не довольствоваться заслугами своих предшественников. В финале ЧМ-2018 французы сыграют с Хорватией (15 июля, Москва, "Лужники")

- Франция - фаворит? Мы не думаем об этом. Хорваты провели очень сложную игру против команды Англии (2:1, дополнительное время) и смогли отыграться, проигрывая 0:1, - приводит L`Equipe слова Погба. - В финале все может случиться, мы не знаем, например, пенальти на второй минуте. Не думаю, что удача будет играть большую роль в этом матче, лучшей станет самая решительная команда. У хорватов нет звезд на футболках (символ завоевания Кубка мира. – Прим. "СЭ"), они хотят получить одну. Они проделали хороший путь и хотят победы, как и мы. Но у меня нет звезды, она только на майке, ее не я заработал. Мы хотим добыть ее для всех нас.

Напомним, французы стали чемпионами мира в 1998 году, для хорватов же это будет первый финал ЧМ в истории.

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)