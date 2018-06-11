Поль Погба: "Россия оказала нам невероятный прием"

Полузащитник сборной Франции Поль Погба отметил, что Россия оказала невероятный прием после прилета национальной команды для участия в чемпионате мира.

- Россия оказала нам невероятный прием вчера. Утром участвовали в мероприятиях ФИФА, теперь пора отправляться на первую тренировку в России, - написал Погба в Твиттере.

Французская сборная прилетела в Москву в воскресенье. Во время чемпионата мира команда будет жить и тренироваться в подмосковной Истре. В понедельник французы проведут открытую для болельщиков тренировку в поселке Глебовский на стадионе "Глебовец".

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