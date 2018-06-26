Почему Дания и Франция играли так скучно? Объясняет главный тренер датчан

Главный тренер сборной Дании Оге Харейде отметил, что его команде было глупо открывать пространство в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира с Францией (0:0)

- Мы хотели сыграть компактно сзади в первом тайме, не прессингуя высоко, - начал Харейде. - Французская сборная сильна в контратаках, нельзя было рисковать. Поэтому наша команда располагалась глубоко и строила свой план на быстрых выпадах. Это сработало. Я удовлетворен уровнем дисциплины сегодня.

Для меня самое главное, что мы выполнили цель и вышли в плей-офф из одной из самых сложных групп. Команда Перу, которая заработала только три очка, возможно, сыграла лучше всех в нашем квартете. Однако мы пробились в следующий раунд, ребята напряженно работали и отдали все, чтобы выйти в 1/8 финала. Это очень эмоциональный момент для нас.

- На чемпионате мира это первая нулевая ничья. И, возможно, самый плохой матч. Зрители свистели. Что думаете по этому поводу?

- Нам требовалось одно очко, верно? Мы выступали против одной из сильнейших по контратакам сборных мира. Глупо было бы открывать пространство. Поэтому мы очень рады этой ничьей.

- Владимир Даль, составитель словаря русского языка, имеет датские корни. В его словаре много самых разных слов. А вы могли бы назвать сегодняшний матч одним словом?

- Еще раз: когда тебе нужно одно очко для выхода из группы, какое слово можно применить? Наверное, это слово – дисциплина. Мы проявили дисциплину. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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