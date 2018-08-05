Пищек завершил карьеру в сборной Польши

Защитник дортмундской "Боруссии" Лукаш Пищек на своей странице в Инстаграме сообщил о решении завершить карьеру в сборной Польши. Последний в составе национальной команды для не стала игра против Колумбии (0:3) на чемпионате мира-2018.

"В жизни порой приходится принимать сложные, но рациональные решения, – написал Пищек. – После долгих размышлений я принял решение. Мое приключение подошло к концу.

На протяжении 11 лет я с гордостью представлял Польшу в сборной. Это было особенное время. Я запомню его навсегда".

Публикация от Łukasz Piszczek Official (@lukaszpiszczek_lp26) 4 Авг 2018 в 3:27 PDT

Пищек выступал за сборную Польши с 2007 по 2018 год. В 65 матчах 33-летний игрок обороны забил 3 мяча.