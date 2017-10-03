Пике и Рамос уладили конфликт ради сборной Испании

Во вторник днем состоялось собрание команды, на котором настоял главный тренер испанцев Хулен Лопетеги. Специалист еще раз прояснил общую задачу – попадание на чемпионат мира в России – и призвал оставить в стороне все прочие факторы: политику, личные отношения и клубные пристрастия.

Как сообщает Marca, Жерар Пике на собрании не поднимал вопрос своего ухода из сборной, но Лопетеги специально для него отметил, что все футболисты национальной команды должны следовать правилам Федерации футбола Испании и понимать, что стоит за ношением футболки сборной. Всех игроков попросили в интервью не касаться политических тем и не говорить о ситуации вокруг Пике.

По информации издания, Серхио Рамос и Пике поговорили друг с другом и, будучи антагонистами в политических взглядах, сошлись на том, что футбол – это то общее, что есть в них, и что они настроены бок о бок биться за попадание сборной на ЧМ-2018.

Защитник "Реала" признался, что ситуация доставляет ему дискомфорт, но спортивные задачи – во главе всего. Футболисты пообещали друг другу оставить разногласия в стороне. (Егор БЫЧКОВ)

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